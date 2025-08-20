Пезешкиан: Иран готов сотрудничать с Беларусью для нейтрализации незаконных западных санкций

«Иран и Беларусь поддерживают друг друга на международной арене, что очень ценно и важно. Мы сотрудничаем на основе взаимного доверия и взаимного уважения. Исламская Республика Иран готова сотрудничать с Республикой Беларусь для нейтрализации незаконных западных санкций», — заверил Александра Лукашенко Масуд Пезешкиан.
Президент Ирана полагает, что уровень экономических взаимоотношений пока не соответствует уровню доверия между Минском и Тегераном: «Мы должны достигнуть того уровня, при котором сможем реализовать все договоренности».
Масуд Пезешкиан также поздравил Александра Лукашенко с получением Беларусью статуса страны — партнера БРИКС. В этой связи он вспомнил встречу с белорусским коллегой на полях саммита этой организации в Казани осенью 2024 года. Именно там президенты Беларуси и Ирана договорились о встрече.