Пезешкиан: Иран готов сотрудничать с Беларусью для нейтрализации незаконных западных санкций

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исламская Республика Иран готова сотрудничать с Республикой Беларусь для нейтрализации незаконных западных санкций. Об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на переговорах в широком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Иран и Беларусь поддерживают друг друга на международной арене, что очень ценно и важно. Мы сотрудничаем на основе взаимного доверия и взаимного уважения. Исламская Республика Иран готова сотрудничать с Республикой Беларусь для нейтрализации незаконных западных санкций», — заверил Александра Лукашенко Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана полагает, что уровень экономических взаимоотношений пока не соответствует уровню доверия между Минском и Тегераном: «Мы должны достигнуть того уровня, при котором сможем реализовать все договоренности».

Масуд Пезешкиан также поздравил Александра Лукашенко с получением Беларусью статуса страны — партнера БРИКС. В этой связи он вспомнил встречу с белорусским коллегой на полях саммита этой организации в Казани осенью 2024 года. Именно там президенты Беларуси и Ирана договорились о встрече.

