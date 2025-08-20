В Евросоюзе не довольны: Рабочая Партия Венгрии с озабоченностью наблюдает за попытками молдавских властей ограничить избирательные права граждан накануне выборов — сегрегации нет места в ЕС

В Евросоюзе возмутились ограничением избирательных прав жителей Приднестровья.
Рабочая Партия Венгрии опубликовала заявление по поводу ограничения прав граждан Приднестровья, сообщает eNews.
Рабочая Партия Венгрии 2006, входящая в состав Партии Европейских Левых с глубокой озабоченностью наблюдает за попытками молдавских властей ограничить избирательные права граждан Республики Молдова накануне парламентских выборов, намеченных на 28 сентября 2025 года.
Речь идет о резком, более чем в три раза сокращении избирательных участков, на которых смогут проголосовать граждане Республики Молдова, проживающие в Приднестровском регионе.
Для более чем 250 тысяч приднестровских избирателей кишиневские власти открывают всего 10 избирательных участков, что неадекватно и непропорционально.
Считаем такой шаг дискриминационным по отношению к людям, готовым принять участие в решении общегосударственных проблем Республики Молдова. Более того, выражаем убежденность, что именно через подобные шаги формируется климат взаимного доверия, столь необходимый для окончательного урегулирования приднестровской проблемы, отметили в политформировании.
Сокращение избирательных участков для жителей Приднестровья является прямым нарушением избирательного законодательства и Конституции страны с ее набором базовых гражданских прав.
Подобной сегрегации, превращающих жителей Приднестровья в граждан второго сорта, нет места в современной Европе! Особенно удивительно, что подобное происходит в стране, претендующей на вступление в ЕС. И совершенно позорным является тот факт, что многие европейские либеральные лидеры поддерживают кишиневский режим, позволяющий себе подобные вопиющие нарушения!
Выглядит так, будто круги бизнесменов и политиков. заинтересованных в увеличении производства оружия, стараются разжигать напряженность и в Молдове, оправдая расходы народных денег и имущества не для социальной защиты граждан, а для большого бизнеса. Для них профит всегда был важнее человеческой жизни.
Требуем незамедлительно отменить решение, ограничивающее граждан Молдовы в осуществлении своего конституционного права принимать участие в выборах, призывают авторы заявления.
Партия Европейских Левых — это европейская политическая партия., которая объединяет еврокоммунистические, лево-зелёные и социалистические партии государств — членов и кандидатов на вступление в Евросоюз. В Европарламенте представители «Европейские левые» работают во фракции «the Left» (ранее «Объединенные европейские левые — Северные зелено — левые»). Также представители ПЕЛ представлены и в ПАСЕ, в частности представитель Партии Европейских Левых Тини Кокс возглавлял Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Представители ЕЛ представлены также в национальных парламентах стран Европы, как во власти в составе коалиций, так и в оппозиции с широкой поддержкой населения.
А в это время Вице-премьер по реинтеграции Роман Рошка поддержал сокращение числа участков для приднестровских избирателей.
«Наша миссия — организовать избирательный процесс, основанный на справедливости и свободном волеизъявлении, отсюда и количество участков. Ни одна партия или кандидат не может вести кампанию на территории Приднестровского региона, поэтому мы не можем говорить о свободном процессе там», — заявил Роман Рошка.
Это он о чем? Сокращают участки в Приднестровье, всего 2 участка в России. Где тут свободное волеизъявление и справедливость?!
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.
Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).
В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.
Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).
Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.
ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).