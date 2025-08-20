Уиткофф раскрыл, как быстро Россия пошла на уступки на саммите на Аляске

Россия во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа пошла на уступки почти сразу, рассказал участник встречи, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.
«На первой встрече на Аляске русские почти сразу пошли на уступки», — сказал он. По его словам, это показало, что Россия «готова быть более сговорчивой», для США это было важно.
Уиткофф добавил, что соглашение о прекращении огня легко нарушить, потому что в нем нет всех «ингредиентов», которые есть в мирном соглашении, представляющем собой более «крепкие» договоренности. Он добавил, что есть много «предвестников» для заключения именного мирного соглашения.
До этого спецпосланник говорил, что на переговорах на Аляске Москва пошла на уступки по поводу пяти украинских регионов. Тема обмена территориями затем обсуждалась на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, но американский лидер оставил этот вопрос на решение Киева. Предполагается, что его Зеленский и Путин поднимут во время потенциальной личной встречи, которая может состояться в ближайшее время.
В этом же интервью Уиткофф рассказал, что продолжительность его встреч с Путиным и членами его ближайшего окружения составила приблизительно 24−25 часов. Спецпосланник пояснил, что это время включает как личные встречи с Путиным, так и переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым и главой МИДа Сергеем Лавровым. Пока Уиткофф — единственный представитель администрации Трампа, посещавший Россию в этом году.