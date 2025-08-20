Уиткофф раскрыл, как быстро Россия пошла на уступки на саммите на Аляске

До этого спецпосланник говорил, что на переговорах на Аляске Москва пошла на уступки по поводу пяти украинских регионов. Тема обмена территориями затем обсуждалась на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, но американский лидер оставил этот вопрос на решение Киева. Предполагается, что его Зеленский и Путин поднимут во время потенциальной личной встречи, которая может состояться в ближайшее время.