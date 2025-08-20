Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тегеран благодарен Минску за его позицию при атаке на ядерные объекты Ирана

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Иран благодарен Беларуси за позицию, которую республика заняла во время атак Израиля и США на страну, заявил иранский лидер Масуд Пезешкиан на переговорах с главой белорусского государства Александром Лукашенко в широком составе, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: AP

Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за те серьезные и крепкие позиции, которые вы занимали во время атак США и Израиля на законные иранские земли.

сказал Пезешкиан

Он подчеркнул, что США, атаковав мирные и ядерные объекты Ирана, «по сути растоптали международное право и все общепризнанные нормы».

Иранский лидер также отметил, что Тегеран готов сотрудничать с Минском для нейтрализации незаконных западных санкций.

Визит Пезешкиана в Беларусь

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Беларусь с официальным визитом в минувший вторник вечером. Данный визит должен был состояться 25—27 июня, однако был отложен из-за нападения Израиля на Иран.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

В тот же день пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала военные базы ВВС Ирана «Хамдам» и «Тебриз», а также уничтожила десятки объектов ПВО, в том числе БПЛА и ракетные установки.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами.

Затем 22 июня ВВС США нанесли удары по трем ядерным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран теперь должен согласиться «закончить эту войну», в противном случае последствия будут «гораздо серьезнее».

В ответ на это Тегеран начал операцию против военных баз Вашингтона, расположенных в Катаре.

Президент США 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое не имеет временных ограничений и будет «действовать вечно».

Узнать больше по теме
Ядерные объекты Ирана: вопрос суверенитета или пороховая бочка Ближнего Востока
Ядерная программа Ирана существует с 50-х годов прошлого века. На сегодня в нее входят десятки объектов для ядерных исследований, добычи, переработки и обогащения урана. Рассказываем, где находятся эти объекты, почему их называли причиной недавней войны и могут ли они вызвать новый кризис на Ближнем востоке.
Читать дальше