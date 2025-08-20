Тегеран благодарен Минску за его позицию при атаке на ядерные объекты Ирана

Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за те серьезные и крепкие позиции, которые вы занимали во время атак США и Израиля на законные иранские земли.
Он подчеркнул, что США, атаковав мирные и ядерные объекты Ирана, «по сути растоптали международное право и все общепризнанные нормы».
Иранский лидер также отметил, что Тегеран готов сотрудничать с Минском для нейтрализации незаконных западных санкций.
Визит Пезешкиана в Беларусь
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Беларусь с официальным визитом в минувший вторник вечером. Данный визит должен был состояться
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами.
Затем 22 июня ВВС США нанесли удары по трем ядерным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран теперь должен согласиться «закончить эту войну», в противном случае последствия будут «гораздо серьезнее».
В ответ на это Тегеран начал операцию против военных баз Вашингтона, расположенных в Катаре.
Президент США 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое не имеет временных ограничений и будет «действовать вечно».