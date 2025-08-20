Политолог раскрыл, по корейскому или финскому сценарию закончится конфликт на Украине

Эксперт также обозначил другие отличия украинского кризиса от Финской войны. Так, Финляндия в 1941 году присоединилась к нацистской Германии. Сделать это ей не помешал внеблоковый статус. В условиях украинского конфликта страны НАТО не намерены включать Киев в состав альянса. Однако члены блока рассматривают возможность предоставления Украине коллективной защиты по аналогии с 5-й статьей Устава организации. Если действие 5-й статьи главного документа НАТО будет распространено на Киев, то внеблоковый статус не будет иметь никакого значения, считает политолог. По сути, Украина станет членом Североатлантического альянса.