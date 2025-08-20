Политолог раскрыл, по корейскому или финскому сценарию закончится конфликт на Украине

Чем отличаются финский и корейский сценарии
Корейский сценарий решения конфликта подразумевает разделение территории между противниками по текущей линии боевого соприкосновения, создание демилитаризованной зоны и достижение договоренности о прекращении огня. Финский сценарий предполагает заключение мирных договоренностей, в которых Киев обязуется отказаться от вступления в НАТО и придерживаться нейтрального статуса, как когда-то Хельсинки выбрали нейтралитет по итогам Второй мировой войны.
Собеседник RTVI считает, что параллели между украинским конфликтом и Финской войной искать не стоит. Он напомнил, что Финляндия отказалась в пользу СССР от территорий, утратила суверенитет, но сохранила независимость. Политолог напомнил, что в 1941 году финны пытались вернуть территориальные потери, а может быть, даже приумножить свои земли.
Калачев объяснил, что реалии на Украине ближе к ситуации на Корейском полуострове. «Есть два вооруженных государства, есть США в качестве гаранта безопасности одной из сторон, вторая при этом имеет ядерное оружие, и есть вариант заморозки конфликта по линии противостояния», — уточнил политолог.
Эксперт также обозначил другие отличия украинского кризиса от Финской войны. Так, Финляндия в 1941 году присоединилась к нацистской Германии. Сделать это ей не помешал внеблоковый статус. В условиях украинского конфликта страны НАТО не намерены включать Киев в состав альянса. Однако члены блока рассматривают возможность предоставления Украине коллективной защиты по аналогии с 5-й статьей Устава организации. Если действие 5-й статьи главного документа НАТО будет распространено на Киев, то внеблоковый статус не будет иметь никакого значения, считает политолог. По сути, Украина станет членом Североатлантического альянса.
Нюансы переговоров на Аляске и в Вашингтоне
Константин Калачев отметил несколько важных аспектов, касающихся переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа и встречи американского президента с Владимиром Зеленским и европейскими политиками в Белом доме 18 августа. Один из них — Европа «полноценно вернулась за стол переговоров» и не намерена отказываться от поддержки Киева. Второй — это отказ Украины от требования прекращения огня для переговоров с Россией и согласие на «обмен территориями».
Политолог акцентировал внимание на том, что Зеленский не готов соглашаться на все предложения Кремля. «Но сама возможность обсуждения каких-то разменов — это уже важно, даже если мы предполагаем, что Зеленский в отношении той части Донбасса, на которую претендует Россия, займет жесткую позицию», — добавил Калачев.
Еще один важный аспект — анонс двухсторонней встречи российского и украинского президента и отдельно — трехстороннего саммита, на котором к двум участникам присоединится Дональд Трамп. По мнению эксперта, Трамп, говоря о вероятных переговорах Путина и Зеленского, все же имел в виду, что он там также будет присутствовать, так как в случае диалога президент России окажется победителем, президент Украины — проигравшим. Эксперт считает, что проведение трехстороннего саммита представляется реалистичным — участники смогут обсудить условия примирения, и такую возможность упускать не стоит.
Калачев добавил, что Трамп, принимая решения относительно украинского кризиса, ориентируется прежде всего на настроение внутренней аудитории. Даже если американский политик испытывает симпатию к Путину, он не будет ему «подыгрывать» в полной мере, так как это не оценят американцы.
Политолог также обратил внимание, что на встрече в Вашингтоне вопрос о территориях не поднимался американской стороной. Эту тему подняли европейские участники переговоров — они сравнили площадь украинской земли, которую желает закрепить за собой Россия, с площадью штата Флорида.
Калачев напомнил, что ключевым вопросом встречи в Белом доме 18 августа стали гарантии безопасности для Киева. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает, что обеспечить защиту Украине сможет мощная собственная армия, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на том, что Украину следует превратить в «вооруженный буфер» между Европой и РФ. Политолог отметил, что эти условия для урегулирования конфликта европейские политики диктовали Трампу в Белом доме несмотря на то, что Россия считает необходимым провести демилитаризацию Украины.
Решение 1944 года
На переговорах с Трампом в Белом доме президент Финляндии Александр Стубб заявил, что находит аналогии между украинским кризисом и прошлым своей страны. Он напомнил, что в 1944 году между Москвой и Хельсинки был заключен мир в советско-финской войне. Тогда часть территории Финляндии перешла СССР.
Стубб позже уточнил, что не считает, что Украина должна отдать свои земли. В интервью с журналистами он оправдывался, что не видит сходства в конфликтах России и Украины и СССР и Финляндии. Он объяснил, что имел в виду только то, что компромиссное решение урегулирования противостояния есть и его можно найти.
В МИД РФ прокомментировали заявления Александра Стубба. Официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в Сети, что если финский президент намерен действовать как в 1944 году, то ему надо выступить «против союзников-нацистов и начинать бить киевский режим».