Президенты Беларуси и Ирана приняли совместное заявление об углубленном развитии белорусско-иранских отношений

В заявлении говорится, что Беларусь и Иран выстраивают свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, добросовестного сотрудничества и взаимного уважения интересов. Стороны подтвердили также важность и необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела других стран и неприменения силы или угрозы ее применения, принципа взаимовыгодного сотрудничества во имя мира, стабильности и развития, а также норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций.