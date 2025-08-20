Президенты Беларуси и Ирана приняли совместное заявление об углубленном развитии белорусско-иранских отношений

В заявлении отражается схожесть позиций сторон по вопросам двусторонних, региональных и международных отношений, подтверждается курс на последовательную интенсификацию традиционно дружественных и стратегических связей между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран.
Стороны выразили удовлетворение динамичным и поступательным развитием белорусско-иранского взаимодействия, активным обменом визитами на высшем и высоком уровнях в последние годы, что придает устойчивый характер сложившимся межгосударственным связям, способствует их углублению во всех сферах.
Беларусь и Иран подтвердили решимость развивать двусторонние отношения в соответствии с «Дорожной картой всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран на 2023−2026 годы», подписанной в ходе визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Иран
В заявлении говорится, что Беларусь и Иран выстраивают свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, добросовестного сотрудничества и взаимного уважения интересов. Стороны подтвердили также важность и необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела других стран и неприменения силы или угрозы ее применения, принципа взаимовыгодного сотрудничества во имя мира, стабильности и развития, а также норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций.