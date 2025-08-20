Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президенты Беларуси и Ирана приняли совместное заявление об углубленном развитии белорусско-иранских отношений

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заявление Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Ирана Масуда Пезешкиана об углубленном развитии отношений между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран подписано по итогам переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В заявлении отражается схожесть позиций сторон по вопросам двусторонних, региональных и международных отношений, подтверждается курс на последовательную интенсификацию традиционно дружественных и стратегических связей между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран.

Стороны выразили удовлетворение динамичным и поступательным развитием белорусско-иранского взаимодействия, активным обменом визитами на высшем и высоком уровнях в последние годы, что придает устойчивый характер сложившимся межгосударственным связям, способствует их углублению во всех сферах.

Беларусь и Иран подтвердили решимость развивать двусторонние отношения в соответствии с «Дорожной картой всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран на 2023−2026 годы», подписанной в ходе визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Иран 12—13 марта 2023 года.

В заявлении говорится, что Беларусь и Иран выстраивают свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, добросовестного сотрудничества и взаимного уважения интересов. Стороны подтвердили также важность и необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела других стран и неприменения силы или угрозы ее применения, принципа взаимовыгодного сотрудничества во имя мира, стабильности и развития, а также норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше