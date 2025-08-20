Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль призовет 60 тыс. резервистов для наступления в Газе

Минобороны Израиля планирует призвать около 60 тыс. военнослужащих, находящихся в резерве, для наступления на город Газа против ХАМАС. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на официального представителя израильского правительства.

Источник: AP 2024

Объявление о призыве могут сделать в ближайшую среду — 20 августа. Мобилизация удвоит количество военнослужащих, находящихся в секторе Газа и вокруг него.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о согласии с новым планом прекращения огня, предложенным Египтом и Катаром. Проект соглашения предусматривает: прекращение огня на 60 дней; освобождение половины из 50 израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных; освобождение остальных заложников на втором этапе сделки.

Одновременно министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о военной операции по захвату города Газа, получившей название «Колесницы Гидеона-2». По его словам, после завершения операции «Газа изменит свой облик и больше никогда не будет такой, как прежде».

Офис премьер-министра Израиля утвердил «пять ключевых принципов» для завершения военного конфликта, среди которых — полное разоружение ХАМАС; возвращение всех заложников и демилитаризация сектора Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС объявила войну Израилю и нанесла массированные удары по территории страны. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену».

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше