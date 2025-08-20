Израиль призовет 60 тыс. резервистов для наступления в Газе

Объявление о призыве могут сделать в ближайшую среду — 20 августа. Мобилизация удвоит количество военнослужащих, находящихся в секторе Газа и вокруг него.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о согласии с новым планом прекращения огня, предложенным Египтом и Катаром. Проект соглашения предусматривает: прекращение огня на 60 дней; освобождение половины из 50 израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных; освобождение остальных заложников на втором этапе сделки.
Одновременно министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о военной операции по захвату города Газа, получившей название «Колесницы Гидеона-2». По его словам, после завершения операции «Газа изменит свой облик и больше никогда не будет такой, как прежде».
Офис премьер-министра Израиля утвердил «пять ключевых принципов» для завершения военного конфликта, среди которых — полное разоружение ХАМАС; возвращение всех заложников и демилитаризация сектора Газа.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС объявила войну Израилю и нанесла массированные удары по территории страны. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену».