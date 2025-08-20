Жители Молдовы не хотят видеть страну в НАТО — опрос

Что касается вступления Молдовы в ЕС, то, по итогам опроса, результаты такие: 57,1% высказываются за, 36,2% — против. При этом, по мнению 33,3% опрошенных, наиболее тесные отношения у республики должны быть именно с Евросоюзом. За такие же отношения с Россией высказались 12,6%.