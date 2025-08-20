Ричмонд
Жители Молдовы не хотят видеть страну в НАТО — опрос

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Жители Республики Молдова не хотят видеть страну в НАТО, а также против присоединения ее к Румынии, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией IData.

Источник: Sputnik.md

Так, на вопрос: «За» вы или «против» вступления Молдовы в НАТО"?, против высказались 59,3% опрошенных, За — 30,8%. В составе Румынии Молдову согласен видеть 31% процент респондентов, против высказались 61,5%.

Что касается вступления Молдовы в ЕС, то, по итогам опроса, результаты такие: 57,1% высказываются за, 36,2% — против. При этом, по мнению 33,3% опрошенных, наиболее тесные отношения у республики должны быть именно с Евросоюзом. За такие же отношения с Россией высказались 12,6%.

На вопрос «За» вы или «против» сближения Молдовы с Россией и странами ЕАЭС?" положительно ответили 43,2%, отрицательно — 49,5%.

Опрос проводился 7—16 августа нынешнего года на выборке из 1071 человека из 89 населенных пунктов, погрешность составляет 2,9%.

Согласно конституции, Республика Молдова является нейтральной страной.

