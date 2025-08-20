Жители Молдовы не хотят видеть страну в НАТО — опрос

Так, на вопрос: «За» вы или «против» вступления Молдовы в НАТО"?, против высказались 59,3% опрошенных, За — 30,8%. В составе Румынии Молдову согласен видеть 31% процент респондентов, против высказались 61,5%.
Что касается вступления Молдовы в ЕС, то, по итогам опроса, результаты такие: 57,1% высказываются за, 36,2% — против. При этом, по мнению 33,3% опрошенных, наиболее тесные отношения у республики должны быть именно с Евросоюзом. За такие же отношения с Россией высказались 12,6%.
На вопрос «За» вы или «против» сближения Молдовы с Россией и странами ЕАЭС?" положительно ответили 43,2%, отрицательно — 49,5%.
Опрос проводился
Согласно конституции, Республика Молдова является нейтральной страной.