Туск выступил против встречи Путина и Зеленского в Будапеште

Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал идею провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште. Польский премьер напомнил, что там же в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, предполагавший передачу ядерного оружия с территории Украины России в обмен на гарантии безопасности.

Источник: AP 2024

«Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», — написал Дональд Туск в соцсети X.

Как писал Bloomberg, провести встречу лидеров России и Украины в Будапеште предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По данным Politico, Белый дом рассматривает такую возможность. Среди потенциальных вариантов назывались также Женева и Рим. При этом российская сторона пока не подтвердила готовность Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским.

