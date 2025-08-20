Туск выступил против встречи Путина и Зеленского в Будапеште

«Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», — написал Дональд Туск в соцсети X.
Как писал Bloomberg, провести встречу лидеров России и Украины в Будапеште предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По данным Politico, Белый дом рассматривает такую возможность. Среди потенциальных вариантов назывались также Женева и Рим. При этом российская сторона пока не подтвердила готовность Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским.