The Globe and Mail: Трамп может положить конец доктрине Трумэна

«Многочасовые переговоры [лидеров ЕС и Владимира Зеленского с Трампом] в Белом доме, призванные положить конец войне на Украине, могут быть финальным аккордом доктрины Трумэна, который стал президентом США за год до рождения Трампа. Доктрины, которая определяла направление американской дипломатии и военной стратегии с момента окончания Второй мировой войны и формально до распада Советского Союза в 1991 году», — пишет издание.