The Globe and Mail: Трамп может положить конец доктрине Трумэна

«Многочасовые переговоры [лидеров ЕС и Владимира Зеленского с Трампом] в Белом доме, призванные положить конец войне на Украине, могут быть финальным аккордом доктрины Трумэна, который стал президентом США за год до рождения Трампа. Доктрины, которая определяла направление американской дипломатии и военной стратегии с момента окончания Второй мировой войны и формально до распада Советского Союза в 1991 году», — пишет издание.
По мнению газеты, европейские политики видят «угасание континентальной уверенности [в своей безопасности], поддержание которой десятилетиями было краеугольным камнем американской внешней политики». Поддержка, которую США оказывали Украине с начала конфликта, полностью укладывалась в постулаты доктрины Трумэна, но с приходом Трампа ситуация изменилась, говорится в публикации.
В марте 1947 года президент США Гарри Трумэн провозгласил доктрину «сдерживания СССР». В марте 1948 года главы МИД Бельгии, Великобритании, Нидерландов и Франции подписали Брюссельский договор, предусматривающий коллективную оборону, в июле начались переговоры западноевропейских стран с США и Канадой о создании военного альянса. Весной 1952 года НАТО начала функционировать как постоянная организация, появились исполнительные органы, были назначены командующие вооруженными силами альянса.
18 августа 2025 года Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые.
В ходе встречи Трамп позвонил Владимиру Путину, обсудив в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.