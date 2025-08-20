Германия проиграла на саммите в Белом доме, пишут турецкие СМИ

В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС.
«Политическая мощь Европейского союза практически отсутствует по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Мы наблюдали за столом, накрытым в Белом доме, где (Дональд) Трамп давал обещания, где порядок рассадки или порядок выступлений не был определен ни по каким дипломатическим правилам. Международные (информационные -ред.) агентства сообщали в прямом эфире, что Трамп обещал то, он обещал это, это вообще-то необычный язык», — пишет колумнист издания Озай Шендир.
По его словам, лидеры ЕС придерживались стратегии «похвалы и настойчивости в отношении Трампа».
«Все они по-своему говорили о важности гарантий безопасности (для Украины — ред.), но перед этим хвалили Трампа», — заметил колумнист.
«Больше всех проиграла Германия. Канцлер (Фридрих) Мерц остался в стороне как на общей фотографии, так и при рассадке за столом. Рядом с Трампом за столом сидели президент Франции и премьер-министр Италии. Своими словами и разницей в похвалах Трамп дал понять, что Франция, а не Германия, является для США ведущей страной в ЕС», — отмечает автор.