Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия проиграла на саммите в Белом доме, пишут турецкие СМИ

АНКАРА, 20 авг — РИА Новости. Саммит по Украине с участием президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Вашингтоне показал отсутствие политической мощи у ЕС, а больше всех «проиграл» канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет в среду турецкая проправительственная газета Milliyet.

Источник: © РИА Новости

В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС.

«Политическая мощь Европейского союза практически отсутствует по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Мы наблюдали за столом, накрытым в Белом доме, где (Дональд) Трамп давал обещания, где порядок рассадки или порядок выступлений не был определен ни по каким дипломатическим правилам. Международные (информационные -ред.) агентства сообщали в прямом эфире, что Трамп обещал то, он обещал это, это вообще-то необычный язык», — пишет колумнист издания Озай Шендир.

По его словам, лидеры ЕС придерживались стратегии «похвалы и настойчивости в отношении Трампа».

«Все они по-своему говорили о важности гарантий безопасности (для Украины — ред.), но перед этим хвалили Трампа», — заметил колумнист.

«Больше всех проиграла Германия. Канцлер (Фридрих) Мерц остался в стороне как на общей фотографии, так и при рассадке за столом. Рядом с Трампом за столом сидели президент Франции и премьер-министр Италии. Своими словами и разницей в похвалах Трамп дал понять, что Франция, а не Германия, является для США ведущей страной в ЕС», — отмечает автор.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше