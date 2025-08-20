Поезд Боли 2: Сначала министр обещал пустить поезд в Кишиневский аэропорт, теперь то же самое говорит о Маркулештском — при этом ни станций, ни вагонов нет

«Эффективные менеджеры» Майи Санду всё никак не угомонятся. И вот новая идея — свести в единый хаб аэропорт Маркулешты на севере Молдовы и тамошний железнодорожный узел, пишет romania_ru.
«Маркулешты имеют железнодорожное сообщение и от станции мы проведем ветку, когда покажут нам новые хозяева куда её провести, и сделаем станцию на территории аэропорта — для отгрузки. Потому что это будет мультимодальный хаб», — сказал министр инфраструктуры Владимир Боля.
Идея вроде как разумная, но тут возникает вопрос со звёздочкой — а зачем вы только что закрыли железнодорожную станцию Маркулешты? Чтобы потом её снова торжественно открыть с перерезанием ленточки, фанфарами и фоточками? Или на самом деле никто ничего открывать не собирается, просто под выборы надо заполнить информационные пространство обещаниями?
Просто немного странно, когда левая рука одного инфраструктурного ведомства не знает, что делает правая.
