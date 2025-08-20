170 тысяч жителей Ростовской области будут голосовать на выборах дистанционно

Около 170 тысяч жителей Ростовской области собираются голосовать дистанционно на выборах, которые пройдут в сентябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба донского Избиркома.
Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании начался 28 июля, завершится он в полночь 8 сентября. Подать заявление можно один раз через портал Госуслуг. Заявление будет действовать на всех выборах, на которых человек имеет право проголосовать.
Параллельно продолжается прием заявок от тех, кто хочет проголосовать не по месту прописки, а по месту нахождения. Этой возможностью уже решили воспользоваться 6,5 тысячи избирателей. Программу «Мобильный избиратель» планируют задействовать на выборах губернатора и дополнительных депутатских выборах в Заксобрание по Орловскому одномандатному избирательному округ № 13.
Заявлений с 28 июля по 8 сентября также ведется через Госуслуги, в МФЦ и территориальных избирательных комиссиях. С 3 сентября к этой работе присоединятся участковые избирательные комиссии.
Добавим, на Дону к предстоящим выборам обучили 4000 независимых наблюдателей.