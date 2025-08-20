Ричмонд
Мирзиёев: в 2026 году банки направят $1 млрд на поддержку МСП

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытом диалоге с предпринимателями сообщил, что в 2026 году банки привлекут $1 млрд специально для поддержки малого и среднего бизнеса.

Источник: Unsplash

Компания по развитию предпринимательства предоставит льготные кредиты через банки на сумму до $10 млрд для увеличения числа «чемпионов предпринимательства».

отметили в пресс-службе главы государства

Также компания займется рефинансированием проектов в области производства, сервиса и зеленой экономики. Это позволит ежегодно снижать процент по кредитам для 100 тыс. предпринимателей.

Если предприниматель вовремя гасил кредиты и уже имел поручительство по прошлым займам, то для новых кредитов размер поручительства увеличат в 1,5 раза.

Компания по развитию предпринимательства сможет предоставлять поручительства в 10 млрд сумов крупным предпринимателям.