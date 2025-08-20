Лукашенко назвал экономическим терроризмом санкции против Беларуси и Ирана

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 20 августа назвал экономическим терроризмом санкции против Беларуси и Ирана. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом, — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства акцентировал внимание на том, что и Беларусь, и Иран успешно противостоят лицемерной и агрессивной санкционной войне. По словам президента, указанную работу подкрепляют активные шаги Минска и Тегерана в ШОС, БРИКС, ООН и других структур, которые сегодня формируют справедливую, новую, а также конструктивную повестку дня международного сотрудничества.
