В Молдавии обвинили власти в дискриминации избирателей в ПМР

По словам Стамова, подобные действия свидетельствуют о разделении граждан на категории в зависимости от их политических предпочтений. Активист обвинил власти в том, что они делят людей на тех, кто их поддерживает, и тех, кто готов голосовать против них. Стамов призвал к продолжению протестов и активному участию в парламентских выборах 28 сентября. «Ни в коем случае не останавливаться, мы будем протестовать и бороться», — заявил политик.