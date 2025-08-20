Китай пообещал дебют беспилотника-невидимки на параде, куда поедет Путин

На параде ожидается присутствие президента России Владимира Путина. Российский лидер ранее на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что посетит Китай с официальным визитом. Также он поблагодарил за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Визит пройдет с 31 августа по 3 сентября. На параде может пройти встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщал The Times. Трамп такие планы не подтверждал и не опровергал.