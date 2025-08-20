Китай пообещал дебют беспилотника-невидимки на параде, куда поедет Путин

3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет военный парад посвященный 80-летию Победы в Японо-китайской войне и победы во Второй мировой войне.
Это второй подобный парад, посвященный празднованию победы над японскими войсками (предыдущий прошел в 2015 году). Этот парад станет демонстрацией мощи Китая, а США особенно внимательно будет следить за новым оружием Китая, сообщает Reuters.
По информации South China Morning Post (SCMP), на площади Тяньаньмэнь могут впервые продемонстрировать новейший китайский ударный беспилотник-невидимку FH-97. Такой вывод издание сделало на основе появившейся в сети фотографии с репетиции. На ней изображен беспилотник, укрытый чехлом, который везут на прицепе за грузовиком.
FH-97 представляет из себя одномоторный беспилотник, который действует в воздухе в паре с пилотируемым самолетом. Издание пишет, что «официальный дебют этой модели» может сделать Китай «первой страной, у которой будет такой беспилотник».
На параде ожидается присутствие президента России Владимира Путина. Российский лидер ранее на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что посетит Китай с официальным визитом. Также он поблагодарил за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Визит пройдет с 31 августа по 3 сентября. На параде может пройти встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщал The Times. Трамп такие планы не подтверждал и не опровергал.