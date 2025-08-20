Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Андрей Бочаров пообещал волжанам новый транспорт

Жители города Волжского не раз роптали: областной центр рекордными темпами обеспечивают новыми автобусами, троллейбусами и трамваями, им же приходится ездить на разбитых «тарантайках».

Источник: РИА "Новости"

А цены на проезд в общественном транспорте тем временем растут в геометрической прогрессии. Волжане даже собирались объявить бойкот после повышения.

Скоро ситуация изменится, пообещал губернатор Андрей Бочаров на рабочем совещании, посвященном развитию общественного транспорта в Волжском. Будет даже создана отдельная рабочая группа по вопросам развития региональной дорожно-транспортной инфраструктуры во втором по величине городе региона. К участию в ней привлекут ведущих экспертов страны.

«Сегодня, на основе уже полученного опыта, с использованием достаточно широкого перечня новых и уже знакомых нам механизмов федеральной поддержки, необходимо приступить к формированию и реализации комплексного проекта по обновлению общественного транспорта города Волжского как части большой волгоградско-волжской агломерации, центра всего Заволжья», — заявил глава региона.

Губернатор также напомнил, что на сегодняшний день подвижной состав общественного транспорта в Волгограде обновлен на 82%, на межмуниципальных маршрутах области — около половины парка.