Губернатор Андрей Бочаров пообещал волжанам новый транспорт

А цены на проезд в общественном транспорте тем временем растут в геометрической прогрессии. Волжане даже собирались объявить бойкот после повышения.
Скоро ситуация изменится, пообещал губернатор Андрей Бочаров на рабочем совещании, посвященном развитию общественного транспорта в Волжском. Будет даже создана отдельная рабочая группа по вопросам развития региональной дорожно-транспортной инфраструктуры во втором по величине городе региона. К участию в ней привлекут ведущих экспертов страны.
«Сегодня, на основе уже полученного опыта, с использованием достаточно широкого перечня новых и уже знакомых нам механизмов федеральной поддержки, необходимо приступить к формированию и реализации комплексного проекта по обновлению общественного транспорта города Волжского как части большой волгоградско-волжской агломерации, центра всего Заволжья», — заявил глава региона.
Губернатор также напомнил, что на сегодняшний день подвижной состав общественного транспорта в Волгограде обновлен на 82%, на межмуниципальных маршрутах области — около половины парка.