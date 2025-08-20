Губернатор Андрей Бочаров пообещал волжанам новый транспорт

«Сегодня, на основе уже полученного опыта, с использованием достаточно широкого перечня новых и уже знакомых нам механизмов федеральной поддержки, необходимо приступить к формированию и реализации комплексного проекта по обновлению общественного транспорта города Волжского как части большой волгоградско-волжской агломерации, центра всего Заволжья», — заявил глава региона.