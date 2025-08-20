Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поделился с турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом оценкой российско-американского саммита на Аляске. Лидеры России и Турции обсудили развитие ситуации вокруг конфликта на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле», — сообщил Кремль. Обсуждались также вопросы двусторонней отношений России и Турции, включая развитие торгово-инвестиционных связей.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер сообщил об ее итогах премьер-министру Индии Нарендра Моди, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Бразилии Луле да Силве, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше