Губернатор Севастополя Михаил Развожаев нагрянул в Гагаринский район города — обсуждать актуальные вопросы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 19 августа встретился с жителями домов на улицах Ерошенко, Дмитрия Ульянова и проспекте Юрия Гагарина. Вместе с главой города на выезде работал новый исполняющий обязанности заместителя губернатора Максим Ковалёв: многие вопросы, поднятые на встрече с жителями, касались направления, которое он курирует — ЖКХ и городского хозяйства.

Много обращений поступало от людей. Год назад в этом районе открылся «Новый Херсонес», мы отремонтировали много домов по соседству, сделали фасады, крыши, но, конечно, люди хотят, чтобы все прилегающие дома и дворы соответствовали такому масштабному объекту. В остальном спектр вопросов схож с вопросами, поступающими из других районов: людей тревожит шум по вечерам от магазинов и кафе по соседству, мусор от торговых точек. Конечно, здесь надо договариваться с представителями бизнеса. Такое соседство должно быть взаимовыгодным и уж точно не должно доставлять беспокойство, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Жители попросили отремонтировать дворы и проезды, сделать тротуар, ведущий к школе № 34 — сейчас в учреждении идёт капитальный ремонт по президентской программе. Губернатор поручил Максиму Ковалёву взять вопрос на контроль.

С начала года из 20 запланированных внутриквартальных дорог мы уже сделали 14. Делали бы больше, но пока возможности бюджета не безграничны, — констатировал глава города.

В одном из дворов человек превратил машину во дворе в место своего обитания, жильцы домов напуганы таким соседством. Губернатор поручил решить этот вопрос.

Еще один актуальный вопрос у жителей дома на улице Дмитрия Ульянова, 2 — обустройство детских площадок во дворах. Рядом есть новый сквер «Покорителям космоса», но жителям хотелось бы больше благоустройства в своих дворах, и их можно понять. Поручил проработать вопрос, чтобы большую территорию двора передали в собственность города, и тогда средства на благоустройство и содержание мы сможем выделять из регионального бюджета, — сказал Михаил Развожаев.

Он отметил, что жители района готовы помогать в благоустройстве, реализовывать проекты, следить за порядком. Все вопросы будут проработаны, заключил глава города.