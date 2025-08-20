Губернатор Севастополя Михаил Развожаев нагрянул в Гагаринский район города — обсуждать актуальные вопросы

Много обращений поступало от людей. Год назад в этом районе открылся «Новый Херсонес», мы отремонтировали много домов по соседству, сделали фасады, крыши, но, конечно, люди хотят, чтобы все прилегающие дома и дворы соответствовали такому масштабному объекту. В остальном спектр вопросов схож с вопросами, поступающими из других районов: людей тревожит шум по вечерам от магазинов и кафе по соседству, мусор от торговых точек. Конечно, здесь надо договариваться с представителями бизнеса. Такое соседство должно быть взаимовыгодным и уж точно не должно доставлять беспокойство, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.