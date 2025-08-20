31 житель Красноярского края получил государственные и краевые награды

20 августа губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил государственные и краевые награды 31 жителю региона за многолетний добросовестный труд на благо развития края. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил менеджер по ремонту автоматической системы управления технологическими процессами Владимир Степанов из Ачинска. Орденом Дружбы наградили председателя комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Заксобрания края Владимира Чащина.
Заслуженным работником сельского хозяйства РФ стал тракторист краевого агропромышленного предприятия Сергей Орешников, заслуженным врачом — главврач красноярского медицинского центра Татьяна Елизарьева, заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности — слесарь по ремонту технологических установок Анатолий Шаркевич.
Медаль ордена «Родительская слава» губернатор вручил Роману и Анастасии Каненя из Эвенкии. Супруги воспитывают четверых детей.
Кроме того, Михаил Котюков вручил жителям знаки отличия края «За трудовые заслуги», «За заслуги в охране окружающей среды», а также почетные знаки лидеров отрасли края.