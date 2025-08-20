Лавров: авантюрная позиция Макрона по Украине не находит понимания у США

«Мы наблюдаем все более четкое понимание нашими партнерами в Соединенных Штатах необходимости устранить первопричины кризиса, а не пытаться поддерживать тех, кто выбрасывает красивый лозунг о немедленном прекращении огня и при этом говорит, что прекращение огня не будет означать продолжение накачивания Украины оружием. Именно такое заявление не так давно сделал президент Франции Макрон», — отметил министр.