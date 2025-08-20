Ричмонд
Лавров: авантюрная позиция Макрона по Украине не находит понимания у США

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Авантюрная и конфронтационная позиция президента Франции Эмманюэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у нынешней администрации США, которая стремится вникнуть в первопричины кризиса. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: Reuters

«Мы наблюдаем все более четкое понимание нашими партнерами в Соединенных Штатах необходимости устранить первопричины кризиса, а не пытаться поддерживать тех, кто выбрасывает красивый лозунг о немедленном прекращении огня и при этом говорит, что прекращение огня не будет означать продолжение накачивания Украины оружием. Именно такое заявление не так давно сделал президент Франции Макрон», — отметил министр.

«И хорошо, что эта абсолютно авантюрная позиция, позиция конфронтационная, позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов, которая стремится вникнуть в существо проблем и ликвидировать, помочь ликвидации первопричин, которые легли в основу кризиса», — подчеркнул глава МИД РФ.

