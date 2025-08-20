Как Пас ку Пас убили национальную идею: Всего 6 процентов жителей Молдовы голосуют на выборах за европейскую интеграцию, подавляющее большинство — за нормальную жизнь

"Когда власть идёт мимо дороги, общество остаётся один на один с реальными проблемами. Людей тревожит рост цен, отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест, миграция, опустошающая целые сёла. В таких условиях невозможно кормить людей лозунгами, далекими от их повседневной жизни, пишет экс-премьер Влад Филат.
Но ещё страшнее другое. Когда национальный идеал — Европейская интеграция оказывается в руках некомпетентной и коррумпированной власти, существует огромный риск обесценить эту цель. Вместо того чтобы быть проектом, который объединяет и даёт надежду, он коварно превращается в избирательный лозунг, затёртый до абсурда. Так теряется доверие людей. Так упускается исторический шанс.
Так убивается мечта. Точно так же, как была убита экономика, как было разрушено благосостояние и как целая нация была изгнана в поисках выживания. И когда власть крадёт даже европейскую мечту, чтобы делать на ней кампанию, трагедия становится полной: у тебя больше нет ни хлеба, ни надежды".
Коррупцию (16,8%), нищету (10,8%), низкие зарплаты (9,6%) и проблемы в экономике (8,4%) считают главными проблемами Молдовы большинство участников социологического исследования.
Дезинформация и пропаганда беспокоят лишь двух человек из 100. Еще меньше людей волнует война на Украине — об этом заявили 1,7% граждан, принявших участие в опросе iData.
Что волнует граждан Молдовы. Фото: соцсети.
Рост пенсий и зарплат (61%).
Экономическое развитие и создание рабочих мест (54,6%).
Борьба с коррупцией (48,4%).
Европейская интеграция интересует только 6% опрошенных.
Европейская интеграция интересует только 6% граждан. Фото: соцсети.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.
Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).
В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.
Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).
Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.
ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).