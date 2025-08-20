Лукашенко: Беларусь поддерживает Иран в развитии мирного атома

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которые прошли во Дворце Независимости 20 августа, сказал, что Беларусь поддерживает Иран в развитии мирного атома, пишет БелТА.
Александр Лукашенко подробно остановился на различных аспектах сотрудничества между странами, а также на тематике состоявшихся в Минске переговоров. В продолжение разговора глава государства заметил, что не мог оставить без внимания крайне напряженную ситуацию после нового витка военной эскалации между Израилем и Ираном, что привело к прямому вовлечению в данный конфликт США.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что силовое противостояние является серьезной угрозой как региональной, так и международной стабильности и безопасности, особенно по причине нанесения ударов по инфраструктуре Ирана, в том числе ядерной, которая находится под контролем МАГАТЭ.
— Мы поддерживаем легитимное право Ирана на развитие мирного атома. Уверен, для достижения прочного мира важно воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать новую эскалацию. Мудрость, дальновидность должны возобладать над эмоциями и предубеждениями, — заявил президент Беларуси.
