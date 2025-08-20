Лукашенко: Беларусь поддерживает Иран в развитии мирного атома

Александр Лукашенко подробно остановился на различных аспектах сотрудничества между странами, а также на тематике состоявшихся в Минске переговоров. В продолжение разговора глава государства заметил, что не мог оставить без внимания крайне напряженную ситуацию после нового витка военной эскалации между Израилем и Ираном, что привело к прямому вовлечению в данный конфликт США.