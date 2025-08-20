Ричмонд
Лавров раскрыл, какими Россия видит гарантии безопасности для Украины

Министр напомнил о предложениях по безопасности в Стамбуле на переговорах с Украиной в 2022-м, где речь шла об обеспечении безопасности «на равноправной, равной, неделимой основе». Россия это поддержала, уточнил он.

Источник: Reuters

Россия хочет, чтобы коллективные гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей, заявил глава МИДа Сергей Лавров.

«Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать и выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», — сказал он.

Лавров напомнил, что в Стамбуле в 2022 году поднимался вопрос о принципах гарантий безопасности для Украины. В их числе был отказ Киева от членства в НАТО и иных военных блоках, нейтральный статус Украины. Тогда она сама предложила, а Москва поддержала идею гарантий безопасности с участием членов Совбеза ООН, то есть и России, а также Китая, США, Франции, Британии, с привлечением Германии и Турции и других заинтересованных стран.

«В том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе», — подчеркнул министр.

Украина хочет получить гарантии безопасности в рамках мирного соглашения с Россией. Президент Владимир Путин отмечал после встречи с президентом США Дональдом Трампом в части необходимости обеспечения безопасности и Киева.

Гарантии включают различные аспекты. Первый — поставки оружия Украине. Трамп пояснял, что США будут продавать его НАТО, а уже альянс — Киеву. Второй — потенциальное размещение войск на Украине. По данным Bloomberg, отправить своих военных готовы около десяти стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон указывал, что «проводить операции не на передовой, не провокационно, а к обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше» готовы «британцы, французы, немцы, турки и другие». США подчеркивали, что их военных на Украине не будет, но поддержка с воздуха — один из возможных вариантов.

Российские власти осуждают поставки оружия Киеву. В МИДе также заявили, что выступают против любого сценария с размещением войск НАТО на Украине.

