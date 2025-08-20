Лавров раскрыл, какими Россия видит гарантии безопасности для Украины

Гарантии включают различные аспекты. Первый — поставки оружия Украине. Трамп пояснял, что США будут продавать его НАТО, а уже альянс — Киеву. Второй — потенциальное размещение войск на Украине. По данным Bloomberg, отправить своих военных готовы около десяти стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон указывал, что «проводить операции не на передовой, не провокационно, а к обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше» готовы «британцы, французы, немцы, турки и другие». США подчеркивали, что их военных на Украине не будет, но поддержка с воздуха — один из возможных вариантов.