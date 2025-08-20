Губернатор Котюков будет лично обучать нескольких ветеранов СВО по программе «Сибирский характер»

Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
Обучение бойцов начнется уже в сентябре. На этой неделе к каждому из 60 участников закрепили наставника. Представители органов краевой и федеральной власти, руководители различных структур и главы территорий будут помогать им в учебе и интеграции в профессиональную среду.
На курсе «Государственное и муниципальное управление» участники смогут выбрать вектор своего развития. Это может быть работа в органах власти, помощь бойцам, патриотическое воспитание молодежи и другие направления.
Напомню, что вместе с ветеранами отбор в программу «Сибирский характер» прошли и 30 действующих участников спецоперации. Для них обучение начнется после возвращения домой. Еще 59 человек зачислены в резерв.
Задача программы — создать квалифицированный управленческий корпус из числа участников специальной военной операции. Финалисты будут учиться по программе, разработанной Президентской академией под руководством наставников.