Военный эксперт: размещение военных европейских стран на Украине неприемлемо

Издание Politico, ссылаясь на анонимный источник, сообщило о потенциальных сложностях по реализации планов Великобритании и Франции разместить свои войска на Украине в качестве гарантий безопасности. По словам собеседника издания, «сейчас нелегкое время с экономической точки зрения». Аналогичные препятствия могут возникнуть и у Германии: дополнительным вызовом для страны остается малая численность армии и тот факт, что средства на размещение миротворческих контингентов за рубежом стали выделять совсем недавно.