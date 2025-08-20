Военный эксперт: размещение военных европейских стран на Украине неприемлемо

Он пояснил, что европейские страны занимают откровенно враждебную позицию по отношению к РФ.
«Размещение европейских военных контингентов на территории Украины для России неприемлемо. (…) От 30 до 50 тысяч они вполне могут там разместить. Вопрос в том, что для России такие условия в принципе неприемлемы», — отметил эксперт.
Издание Politico, ссылаясь на анонимный источник, сообщило о потенциальных сложностях по реализации планов Великобритании и Франции разместить свои войска на Украине в качестве гарантий безопасности. По словам собеседника издания, «сейчас нелегкое время с экономической точки зрения». Аналогичные препятствия могут возникнуть и у Германии: дополнительным вызовом для страны остается малая численность армии и тот факт, что средства на размещение миротворческих контингентов за рубежом стали выделять совсем недавно.
Ранее сообщалось, что около десяти стран готовы отправить военных в Украину для обеспечения гарантий безопасности.