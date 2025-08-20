«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим “заметает под ковер” неудобные для себя эпизоды “войны с Россией”. В частности, в Киеве всячески стремятся скрыть факт участия в специальной военной операции на стороне России большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира», — говорится в сообщении.