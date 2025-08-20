Мэр призвал воронежцев предложить идеи по оптимизации дорожного движения

— Продолжаю практику сбора предложений от жителей. Мы с коллегами читаем комментарии и внимательно изучаем вопросы, которые беспокоят вас, уважаемые подписчики. В Воронеже благодаря поддержке Правительства региона и лично Губернатора Александра Гусева много дорог строим и ремонтируем, но также важно посмотреть, что можно изменить в организации действующего дорожного движения, — написал градоначальник в своем телеграм-канале.