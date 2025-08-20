Мэр призвал воронежцев предложить идеи по оптимизации дорожного движения

Подумать вместе, как улучшить дорожную ситуацию в городе, призвали горожан власти Воронежа. Вы можете поделиться мнением о том, какие участки улиц и магистралей нуждаются в корректировке схем движения, перенастройке светофорных объектов и других технических решениях. Оставлять сообщения необходимо под соответствующим постом в официальных аккаунтах горадминистрации.
Мэр Сергей Петрин напомнил о том, что мнение жителей всегда важно для того, чтобы сделать город более уютным и комфортным.
— Продолжаю практику сбора предложений от жителей. Мы с коллегами читаем комментарии и внимательно изучаем вопросы, которые беспокоят вас, уважаемые подписчики. В Воронеже благодаря поддержке Правительства региона и лично Губернатора Александра Гусева много дорог строим и ремонтируем, но также важно посмотреть, что можно изменить в организации действующего дорожного движения, — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Сергей Петрин пояснил, все поступившие от жителей замечания и идеи будут тщательно проанализированы. По его словам, необходимо не только строить новые дороги, но и грамотно организовывать уже существующий транспортный поток.
Центру организации дорожного движения поручено составить детальный план работ на основе поступивших предложений и провести их комплексный анализ.
— Друзья! Поделитесь своим мнением в комментариях под этим постом, какие места нуждаются в таком внимании. В сентябре проведем полный анализ ситуации с учетом поступивших предложений, — призвал воронежцев мэр Сергей Петрин.