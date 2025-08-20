Губернатор Текслер поздравил южноуральцев с юбилеем атомной промышленности

«Мы гордимся, что именно наши закрытые города — Озерск, Снежинск, Трехгорный — стали колыбелью атомной промышленности страны. Здесь сконцентрирована основа ядерного оружейного комплекса России», — подчеркнул губернатор.
Текслер напомнил, что атомный проект, реализованный после войны, укрепил суверенитет СССР и позволил завоевать статус сверхдержавы. Сегодня Росатом вносит вклад в обороноспособность, энергетику и ядерную медицину.
Губернатор поблагодарил работников и ветеранов отрасли за самоотдачу и верность профессии, пожелав им здоровья и новых успехов.