Путин после разговора с Трампом предложил повысить уровень делегаций с Украиной

«Наш президент внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций. И как раз это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными, наряду с гуманитарными», — сказал Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
На предыдущих трех раундах переговоров России и Украины в Стамбуле российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров (сначала в должности министра обороны Украины, затем — секретаря Совета нацбезопасности и обороны).
Дональд Трамп сообщал, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил организовать встречу президента РФ с Владимиром Зеленским. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Путин согласился. Американская сторона выбирает место проведения саммита. При этом официально Москва не подтверждала согласия на участие в переговорах в таком формате.