В Госдуме оценили Венгрию как площадку для саммита по Украине

Депутат уточнил, что Венгрия изначально рассматривалась как безопасная и комфортная территория для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан поддерживает доброжелательные отношения с обоими лидерами и неоднократно выступал за скорейшее урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, пишет «Лента.ру».
По мнению Алексея Чепы, Венгрия отвечает требованиям к локации переговоров, так как власти страны сохраняют нейтралитет. «Подводных камней на этой площадке я не вижу. Если будет достаточное время, спецслужбы и США, и России, конечно, помогут, координируя действия со спецслужбами в Венгрии, и сумеют обеспечить безопасность», — объяснил парламентарий.
В Белом доме Будапешт назвали приоритетной площадкой для проведения трехстороннего саммита. В Москве информацию о месте проведения переговоров не подтвердили. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что идеальным местом для встречи лидеров России, США и Украины станет Рим, французский президент Эммануэль Макрон приглашает политиков в Женеву, дипломаты Евросоюза рассматривают Хельсинки и Будапешт. Однако столица Венгрии как место проведения саммита не устраивает премьер-министра Польши Дональда Туска. Он напомнил европейцам, что именно в этом городе в 1994 году подписали Будапештский меморандум, который регламентировал передачу ядерного оружия от Украины России.