В Госдуме оценили Венгрию как площадку для саммита по Украине

В Белом доме Будапешт назвали приоритетной площадкой для проведения трехстороннего саммита. В Москве информацию о месте проведения переговоров не подтвердили. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что идеальным местом для встречи лидеров России, США и Украины станет Рим, французский президент Эммануэль Макрон приглашает политиков в Женеву, дипломаты Евросоюза рассматривают Хельсинки и Будапешт. Однако столица Венгрии как место проведения саммита не устраивает премьер-министра Польши Дональда Туска. Он напомнил европейцам, что именно в этом городе в 1994 году подписали Будапештский меморандум, который регламентировал передачу ядерного оружия от Украины России.