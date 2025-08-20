Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили Венгрию как площадку для саммита по Украине

Будапешт является подходящим местом для проведения трехстороннего саммита с участием президентов России, США и Украины. Об этом первый заместитель председателя по международным делам Госдумы РФ Алексей Чепа заявил «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Депутат уточнил, что Венгрия изначально рассматривалась как безопасная и комфортная территория для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан поддерживает доброжелательные отношения с обоими лидерами и неоднократно выступал за скорейшее урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, пишет «Лента.ру».

По мнению Алексея Чепы, Венгрия отвечает требованиям к локации переговоров, так как власти страны сохраняют нейтралитет. «Подводных камней на этой площадке я не вижу. Если будет достаточное время, спецслужбы и США, и России, конечно, помогут, координируя действия со спецслужбами в Венгрии, и сумеют обеспечить безопасность», — объяснил парламентарий.

В Белом доме Будапешт назвали приоритетной площадкой для проведения трехстороннего саммита. В Москве информацию о месте проведения переговоров не подтвердили. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что идеальным местом для встречи лидеров России, США и Украины станет Рим, французский президент Эммануэль Макрон приглашает политиков в Женеву, дипломаты Евросоюза рассматривают Хельсинки и Будапешт. Однако столица Венгрии как место проведения саммита не устраивает премьер-министра Польши Дональда Туска. Он напомнил европейцам, что именно в этом городе в 1994 году подписали Будапештский меморандум, который регламентировал передачу ядерного оружия от Украины России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше