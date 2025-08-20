Лавров о «пути в никуда» при обсуждении гарантий Украине, неуклюжести ЕС и понимании США

Переговоры Путина и Зеленского
- Встречу Зеленского и Путина необходимо тщательно подготовить на всех предшествующих ступенях.
- Москва готова продолжать диалог для завершения конфликта, а встреча на уровне президентов должна поставить точку в этом процессе.
- Россия готова к работе с Украиной в любых форматах, если работа будет честная.
Разговор Путина и Трампа
- По итогам разговора с Трампом Путин предложил повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной.
- Россия рассчитывает, что Трамп донесет до Киева важность предложения Москвы создать три рабочие группы в рамках стамбульских переговоров. Украина на него не ответила.
- Россия видит со стороны США все более четкое понимание необходимости устранить первопричины конфликта на Украине.
Гарантии Украине
- Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции. Плюс отдельные страны.
- Россия не согласна, что теперь предлагается вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без нее. Это не получится. Это утопия и путь в никуда.
Роль ЕС в урегулировании конфликта
- Россия видит со стороны ЕС агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию США по российско-украинскому конфликту.
- Россия не услышала никаких конструктивных идей от европейских лидеров во время их переговоров с Трампом в Вашингтоне.
- Европа пытается сохранить США в качестве участника организации военной помощи Украине.
- Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о том, что ЕС будет продолжать поддерживать Киев и вводить против России санкции независимо от договоренностей, — это не дипломатия, а «деградация».
