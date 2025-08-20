Минцифры Казахстана опровергло информацию о запрете в стране зарубежных мессенджеров

Его преимущество в том, что все серверы размещены на территории Казахстана, что соответствует требованиям по защите данных и делает систему более надежной для госорганов. Aitu не заменяет и не «мешает» зарубежным мессенджерам в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе.