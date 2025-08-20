«Фундамент для масштабного рывка есть». Главное из переговоров Лукашенко и Пезешкиана в Минске

«Мы все делаем во благо наших народов». Такой принцип белорусско-иранской дружбы обозначил Лукашенко
Глава государства тепло приветствовал высокого гостя, заметив, что его визит в Беларусь изначально планировался на июнь этого года, в тот же период, когда в Минске проходили Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Однако ввиду известных обстоятельств — очередного витка военной эскалации в регионе и нанесения ударов по ядерной инфраструктуре Ирана — Масуд Пезешкиан не смог прилететь в Минск. Тем не менее, подчеркнул Александр Лукашенко, перенос визита никак не уменьшает его значимость.
«Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед иранской республикой. Вы приехали к своим друзьям, и вы должны чувствовать себя здесь как у своих друзей. Если у нас и будет какое-то невыполнение тех условий, по которым мы договорились, думаю, мы обсудим эти вопросы сегодня в откровенной и дружеской беседе», — сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко также упомянул про свои визиты в Тегеран, которые, по его словам, были наполнены радушием, и встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которому Президент попросил передать самые теплые дружеские пожелания.
Возвращаясь к повестке переговоров, глава государства подчеркнул: «Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать (по всем вопросам. — Прим. БЕЛТА): по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов — иранского и белорусского народов».
«Я бы хотел подтвердить, что Исламская Республика Иран для развития отношений с Республикой Беларусь не видит никаких закрытых тем, никаких ограничений и заинтересована в развитии всесторонних отношений с Беларусью», — заявил в свою очередь Масуд Пезешкиан. Президент Ирана также подтвердил общность позиций и взглядов с Беларусью на вопросы мирового значения.
«Конечно, наши общие взгляды должны воплощаться в жизнь в экономической, культурной сферах, в сфере развития туризма между нашими странами, а также, как вы отметили, в развитии военно-технического сотрудничества», — уверен Масуд Пезешкиан.
Он напомнил, что Запад уже более 40 лет вводит различные ограничительные меры против Ирана. Беларусь также долгое время находится под западными санкциями. Президент Ирана считает, что такой односторонний деструктивный подход со стороны США и их союзников по всему миру является неприемлемым.
«Мы — и наша, и ваша страна — хотим остаться независимыми. И в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и кооперацию, — подчеркнул Масуд Пезешкиан. — Мы понимаем, что нейтрализовать эти незаконные санкции может развитие наших отношений и наши договоренности, которые будут реализованы на практике».
Сотрудничество по Омару Хайяму: превращение новых вызовов в новые возможности
На переговорах в расширенном составе глава белорусского государства отметил, что визит Президента Ирана знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений, укреплении партнерства двух стран с опорой на взаимное уважение и доверие.
«В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран предпринимают последовательные и взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества, ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность», — отметил белорусский лидер.
В этой связи Александр Лукашенко процитировал великого персидского философа и поэта Омара Хайяма: «Кто ищет жемчуг, должен нырнуть в глубину». «Преодолевая препятствия, мы закаляем свою волю, развиваем и строим сильные и независимые государства», — подчеркнул Президент Беларуси.
Он напомнил, что договоренность о визите Президента Ирана в Минск была достигнута на встрече лидеров двух стран осенью 2024 года в Казани на полях саммита глав государств БРИКС. Для Беларуси это мероприятие знаменательно тем, что страна официально получила статус партнера этого международного объединения.
«Уверен, активизация совместных усилий в рамках международных организаций способна оказать положительное влияние на расширение экономических связей. Важное направление — улучшение транспортной взаимосвязанности и развитие коридора Север — Юг при помощи ресурса ШОС», — сказал Александр Лукашенко.
Позитивный эффект, по его словам, наблюдается и от регулярных заседаний смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества (предыдущее прошло в Минске в январе этого года).
«Фундамент для масштабного рывка есть». Лукашенко уверен, что Беларуси и Ирану нужно бежать вперед
Характеризуя сотрудничество двух стран по различным направлениям, глава государства подчеркнул: «Признаемся откровенно: мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. Фундамент для масштабного рывка есть. И вы, господин Президент, очень правильно сказали: у нас предостаточно ресурсов, чтобы динамично развиваться».
За последние пять лет товарооборот двух стран увеличился в пять раз. «Темпы хорошие, но объемы желают быть большими, — заметил Президент. — С начала этого года, несмотря на все трудности, мы приросли еще на треть».
В Иране пользуются спросом белорусская продукция деревообработки, химической промышленности, калийные удобрения. В Беларуси же по достоинству оценили не только иранские фрукты и орехи, но и высокотехнологичную продукцию, особенно в сфере здравоохранения.
«Беларусь готова к реализации совместных проектов в области промышленной кооперации по созданию производств карьерной, тракторной и сельскохозяйственной техники. Здесь мы готовы с вами создавать совместные производства, совместные предприятия (при нормальных условиях) и локализовывать нашу технику в Иране, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Рассчитываем на развитие сотрудничества в инвестиционной, банковско-финансовой и транспортной сферах, научно-технической и иных важных областях, таких как образование, здравоохранение, спорт».
Отдельно глава государства высказался о взаимодействии в гуманитарной сфере. Эта тема важна, поскольку через культурные обмены народы знакомятся с традициями и историей друг друга, что способствует большему пониманию, а в перспективе — углублению дружественных связей.
Кроме того, глава государства отметил активную работу на межрегиональном уровне, подчеркнув заинтересованность Беларуси в развитии действующих связей и расширении их географии.
Право на мирный атом и умение обуздать эмоции как фактор сохранения мира
Главы государств в ходе переговоров, конечно, не могли оставить без внимания и тематику безопасности в регионе. Как известно, ситуация там сложилась крайне напряженная и произошло это после нового витка военной эскалации между Израилем и Ираном, что привело к прямому вовлечению в конфликт США.
«Силовое противостояние — серьезная угроза региональной и международной стабильности и безопасности, особенно в связи с нанесением ударов по инфраструктуре Ирана, в том числе ядерной, которая находится под контролем МАГАТЭ, — подчеркнул Александр Лукашенко во время общения с представителями СМИ по итогам переговоров. — Мы поддерживаем легитимное право Ирана на развитие мирного атома. Уверен, для достижения прочного мира важно воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать новую эскалацию. Мудрость, дальновидность должны возобладать над эмоциями и предубеждениями».
При этом позиция Беларуси по этому вопросу остается последовательной и твердой. Об этом глава государства Александр Лукашенко открыто заявлял еще в период самой горячей фазы — в июне этого года, когда в силу объективных обстоятельств Президент Ирана не смог приехать с визитом в Минск и принять участие в саммите лидеров ЕАЭС.
За такую серьезную и крепкую позицию по отношению к атаке на объекты Ирана Масуд Пезешкиан во время нынешнего визита особо поблагодарил Президента Беларуси и его коллег по ЕАЭС. «Ваше выступление на саммите глав ЕАЭС было очень содержательным, — обратился он к Александру Лукашенко. — Вы отметили горький опыт Чернобыльской АЭС и говорили о том, что мы должны предотвратить любое развитие событий в таком направлении, а также осудили атаки на мирные ядерные объекты Ирана».
Президент Ирана сказал, что эти атаки были совершены в нарушение всех международных норм и стандартов. «По сути, они (США. — Прим. БЕЛТА) растоптали международное право и все общепризнанные нормы. Исламская Республика Иран никогда не развязывала войну против кого-либо. Но когда мы становимся мишенью для атак, мы должны соответствующим образом отвечать», — подчеркнул он.
Масуд Пезешкиан убежден, что эти атаки были направлены не только против Ирана, но и против всех независимых стран мира: «Мы понимаем, что коллективный Запад хочет доминировать над всем регионом».
Переход сотрудничества на новый уровень — стратегический
По итогам переговоров Александр Лукашенко назвал их весьма содержательными, а атмосферу, в которой состоялась встреча, — теплой и конструктивной. «Иначе быть не могло. Наши суверенные государства связывает более 30 лет плодотворного сотрудничества, основанного на искренней дружбе и уважении», — обратил внимание глава государства.
По его словам, стороны достигли хороших результатов, которые позволят совершить позитивные сдвиги в двустороннем взаимодействии. «Хорошим будет итогом этих сдвигов, если мы в ближайшее время, как договорились с Президентом, подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве», — сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнера не только в Азиатском регионе, но и на международной арене в целом. «За последние годы совместными усилиями нам удалось достичь серьезного прогресса: быстрыми темпами развиваем взаимодействие по различным направлениям, приоритетным для обеих стран», — сказал он. В числе направлений, которым было уделено особое внимание на переговорах, — развитие торговли и промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных инициатив в области науки, технологий и образования.
Коллективному Западу — коллективный ответ на санкции
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Иран, будучи ответственными участниками международного сотрудничества, разделяют общие ценности и принципы взаимодействия суверенных государств, стремятся к построению многополярного мира, где каждая страна самостоятельно определяет свой путь развития без вмешательства извне.
Диалог двух стран в дальнейшем будет по-прежнему основываться на принципе взаимного доверия и с обязательным учетом интересов друг друга.
«Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом, — заявил глава государства. — Наши республики успешно противостоят этой агрессивной и лицемерной санкционной войне».
Александр Лукашенко добавил, что Беларусь приветствует вовлечение Ирана в торгово-экономические процессы на пространстве Евразийского экономического союза. Начало функционирования полноформатного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном расширяет географию торговых связей, открывает новые рынки для стран. Президент уверен, что это является весомым вкладом в формирование фундамента долгосрочного стратегического партнерства между Ираном и ЕАЭС, которое укрепит экономическую безопасность всех его участников.
«Иран нас уговаривает, чтобы мы активнее использовали логистическое направление через Россию и Иран. Россия, Армения, Иран и на Персидский залив. Уговаривают! Так нам это надо прежде всего», — констатировал глава государства.
Актуализировать планы и расставить акценты. Какие документы подписаны по итогу визита
По итогам переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости Беларусь и Иран подписали пакет документов по различным направлениям сотрудничества. В их числе — соглашение по летной годности между профильными структурами двух стран, меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании в области окружающей среды и лесного хозяйства, туризма, здравоохранения, ветеринарии, стандартизации и массмедиа, а также о развитии инвестиций в свободных зонах.
Белорусский лидер обратил внимание, что переговоры отраслевых делегаций Беларуси и Ирана продемонстрировали взаимную заинтересованность сторон в продолжении реализации намеченных совместных проектов. «Сотрудничество Беларуси и Ирана в гуманитарной сфере обладает значительным потенциалом для развития культурных связей, обмена знаниями, опытом, что способствует углублению взаимопонимания и дружбы между нашими народами», — уверен глава государства.
Президент Беларуси заявил, что принято решение активизировать взаимодействие в научно-техническом направлении и провести в этом году в Минске восьмое заседание совместной белорусской-иранской комиссии по вопросам сотрудничества в области высшего образования, науки и технологий.
Александр Лукашенко заверил Масуда Пезешкиана, что белорусская сторона сделает все возможное для скорейшего воплощения в жизнь достигнутых договоренностей на всех уровнях и во всех областях. «Убежден, подписанные сегодня документы послужат значительному расширению партнерства между нашими дружественными странами», — добавил глава государства.
Самым важным по статусу и концептуальной значимости для обеих сторон документом, подписанным по итогам переговоров в Минске, стало совместное заявление президентов об углубленном развитии отношений между Беларусью и Ираном.
Как пояснил Александр Лукашенко, в этом заявлении актуализированы планы двух сторон и расставлены акценты в достижении целей, обозначенных в дорожной карте всестороннего сотрудничества, которая подписана в ходе визита Президента Беларуси в Иран в марте 2023 года, уже реализуется и рассчитана до 2026 года.
«Мы договорились с Президентом (Ирана. — Прим. БЕЛТА) по инициативе наших министерств иностранных дел, что мы еще раз в ближайшее время проревизируем основные положения нашей дорожной карты. То, что для нас очень актуально и нужно, мы оставим и будем непременно исполнять», — сказал Президент Беларуси.
В заявлении отражается схожесть позиций сторон по вопросам двусторонних, региональных и международных отношений, подтверждается курс на последовательную интенсификацию традиционно дружественных и стратегических связей между Беларусью и Ираном.
Стороны выразили удовлетворение динамичным и поступательным развитием белорусско-иранского взаимодействия, активным обменом визитами на высшем и высоком уровнях в последние годы, что придает устойчивый характер сложившимся межгосударственным связям, способствует их углублению во всех сферах.
В заявлении говорится, что Беларусь и Иран выстраивают свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, добросовестного сотрудничества и взаимного уважения интересов. Стороны подтвердили также важность и необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела других стран и неприменения силы или угрозы ее применения, принципа взаимовыгодного сотрудничества во имя мира, стабильности и развития, а также норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций.