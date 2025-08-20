Ричмонд
Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, не сможет в следующем составе парламента сохранить свое большинство, свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в среду в Telegram-канале молдавской компании по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).

Источник: © РИА Новости

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.

«За ПДС готовы проголосовать 25,8% респондентов, за Патриотический блок коммунистов, социалистов, сердце и будущее Молдавии — 19,7%, за блок “Альтернатива” (один из лидеров экс-генпрокурор Александр Стояногло — ред.) — 8,1%, за “Нашу партию” (возглавляет бизнесмен Ренато Усатый — ред.) — 6,6%», — отмечается в опубликованных графиках.

Оппозиция в Молдавии обвиняет ПДС в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

