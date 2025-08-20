Mash: с начала СВО более 1,7 млн военных ВСУ погибли или пропали без вести

Украина за три года боевых действий потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 млн человек. Это выяснили российские и украинские хакеры, которым удалось взломать базу генштаба ВСУ через компьютер руководителя департамента логистики. Из нее стало известно, что только в 2025-м в боях погибли и пропали рекордные 621 тыс. военных. Такие данные сильно расходятся с официальными: президент Украины Владимир Зеленский в апреле оценивал потери Киева в 100 тыс. солдат. Подробности — в материале «Газеты.Ru».