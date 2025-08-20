Эксперт объяснил, почему Трамп не хочет ссориться с Путиным

«Он опасается ядерной войны с Россией, о чем неоднократно говорил во время своего первого президентского срока и продолжал говорить после его завершения», — добавил Светов. Эксперт напомнил, что Дональд Трамп критиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот из-за Украины вступил с Кремлем в конфликт, который может завершиться третьей мировой войной.