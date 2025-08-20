Эксперт объяснил, почему Трамп не хочет ссориться с Путиным

Ранее президент США признал, что согласие между ним и Владимиром Путиным критически важно для обеспечения национальной безопасности. Политик уточнил, что если бы он и его российский коллега не понимали бы друг друга, то существование мира и Штатов оказалось бы под угрозой.
По мнению собеседника «Инфо 24», Дональд Трамп осознает, что в случае конфронтации между США и Россией вероятен вооруженный конфликт, который способен перерасти в обмен ударами с использованием ядерного оружия.
«Он опасается ядерной войны с Россией, о чем неоднократно говорил во время своего первого президентского срока и продолжал говорить после его завершения», — добавил Светов. Эксперт напомнил, что Дональд Трамп критиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот из-за Украины вступил с Кремлем в конфликт, который может завершиться третьей мировой войной.
Эксперт отметил, что Трамп во время переговоров в Белом доме 18 августа также негативно отреагировал на пожелание европейских лидеров и президента Украины усилить конфронтацию с Россией. Республиканец ясно дал понять, что не намерен ссориться с Москвой, так как такая позиция может привести к необратимым последствиям.
«Именно поэтому он на 40 минут прервал встречу с лидерами ЕС, чтобы переговорить с Путиным, продемонстрировав, что для него действительно является важным», — объяснил политолог. Он добавил, что Трамп понимает, что конфликт между США и Россией, которые владеют 90% мирового ядерного запаса, не закончится благополучно.
Напомним, после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «мир стал безопаснее, чем был вчера», так как две ядерные державы ведут диалог на высшем уровне.