Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля

Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. Ранее в среду новый министр реинтеграции республики Роман Рошка сообщил журналистам в Кишиневе, что поддерживает предложение ЦИК о сокращении участков для жителей Приднестровья.
«Сокращение участков для жителей Приднестровья с 41 до 10 является циничным препятствованием конституционному праву на голосование. Режим Майи Санду сортирует граждан Молдовы на “правильных” и “неправильных”. Правильные это те, кто разделяют устремления Санду и партии “Действие и солидарность” (ПДС). Фактически мы столкнулись с политической сегрегацией. В Приднестровском регионе проживает около 400 тысяч граждан Молдавии», — сказал парламентарий.
Боля предупредил, что такая политика приведет к тому, что жители Приднестровья «ощутят себя брошенными», что будет использовано «как оружие против национального единства».
«Надеемся, что на выборах парламента 28 сентября жители Молдавии поставят точку в беспределе ПДС», — добавил политик.
В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в «политическое шоу», где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка, в то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.