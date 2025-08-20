Австрия предлагает Вену для переговоров Путина и Зеленского

Стороны обсуждали возможности дальнейших двух- и трехсторонних переговоров — между Россией и Украиной, а также США. «Во время визита президента Зеленского в июне я уже предлагал Вену как возможное место переговоров. У нашей столицы долгая традиция в качестве места для диалога, а как место расположения международных организаций — прежде всего ОБСЕ — она предоставляет отличные условия для этого», — заявил Штокер.