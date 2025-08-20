Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теперь «мяч» на стороне ПАС: Суд в Афинах принял заявление Влада Плахотнюка — у правительства Молдовы больше нет основания для затягивания его экстрадиции

Адвокат Плахотнюка просит властей Молдовы не чинить препятствия через искусственные запросы [видео]

Источник: Комсомольская правда

Суд в Афинах принял заявление Влада Плахотнюка и по двум другим ходатайствам, связанным с его экстрадицией; процедуры были объединены после вчерашнего скандала — пишет Canal 5.

"Вчерашнее заявление имело немедленный эффект. Министерство юстиции Молдовы вчера было вынуждено дополнить дело по экстрадиции, а сегодня оба ходатайства — Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции — были объединены и рассмотрены в рамках одной процедуры, на одном заседании.

На этом заседании Владимир Плахотнюк вновь подтвердил своё согласие быть экстрадированным в Республику Молдова.

Теперь всё зависит от властей Молдовы: чтобы они больше не создавали препятствий и не подавали новые искусственные ходатайства. Единственный оставшийся шаг после подтверждения экстрадиции Министерством юстиции Греции — назначение максимально ближайшей даты для передачи. Мяч на их стороне", — заявил Лучиан Рогак, адвокат Влада Плахотнюка.

Теперь у PAS и Майи Санду какие ещё есть оправдания, чтобы не вернуть Влада Плахотнюка домой?!

Ранее в Министерстве юстиции Молдовы опровергли обвинения адвоката Влада Плахотнюка о затягивании процедуры экстрадиции из Греции.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.

Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).

В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.

Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).

Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.

ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше