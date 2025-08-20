Теперь «мяч» на стороне ПАС: Суд в Афинах принял заявление Влада Плахотнюка — у правительства Молдовы больше нет основания для затягивания его экстрадиции

Суд в Афинах принял заявление Влада Плахотнюка и по двум другим ходатайствам, связанным с его экстрадицией; процедуры были объединены после вчерашнего скандала — пишет Canal 5.
"Вчерашнее заявление имело немедленный эффект. Министерство юстиции Молдовы вчера было вынуждено дополнить дело по экстрадиции, а сегодня оба ходатайства — Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции — были объединены и рассмотрены в рамках одной процедуры, на одном заседании.
На этом заседании Владимир Плахотнюк вновь подтвердил своё согласие быть экстрадированным в Республику Молдова.
Теперь всё зависит от властей Молдовы: чтобы они больше не создавали препятствий и не подавали новые искусственные ходатайства. Единственный оставшийся шаг после подтверждения экстрадиции Министерством юстиции Греции — назначение максимально ближайшей даты для передачи. Мяч на их стороне", — заявил Лучиан Рогак, адвокат Влада Плахотнюка.
Теперь у PAS и Майи Санду какие ещё есть оправдания, чтобы не вернуть Влада Плахотнюка домой?!
Ранее в Министерстве юстиции Молдовы опровергли обвинения адвоката Влада Плахотнюка о затягивании процедуры экстрадиции из Греции.
