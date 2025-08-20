В Норвегии рассказали об унизительных моментах на встрече Трампа с лидерами ЕС

«На встрече было много мелких унизительных моментов: от того, что Трамп явно не узнал президента Финляндии (он не смог его найти, хотя сидел прямо перед ним), до того, как Трамп унижал Урсулу [главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен], которая пришла с заранее написанной фразой о похищении украинских детей», — говорится в публикации.
Уточняется, что американский лидер заставил ее замолчать, отметив, что встреча организована для обсуждения «бессмысленности этой пропаганды». Кроме этого, он также лично не приветствовал ни одного из лидеров ЕС по прибытии, дополнила «Газета.Ru».
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 18 августа. Переговоры за закрытыми дверями продлились около 30 минут. После этого прошла встреча Зеленского и Трампа с лидерами стран Евросоюза.
В переговорах приняли участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эммануэль Макрон. Также присутствовали премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
20 августа газета The New York Times (NYT) сообщила, что заявления Мерца о перемирии, сделанные на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме, спровоцировали атмосферу, близкую к скандалу.