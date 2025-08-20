Руководитель с 14-летним стажем службы: в Кизильском районе сменился прокурор

Управлять прокуратурой Кизильского района будет Александр Терюшов, чей стаж службы составляет более 14 лет. Нового руководителя представил коллективу и местным органам власти прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер.
— Глава регионального ведомства определил для нового руководителя и коллектива основные задачи, обозначил проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства, дал ряд поручений и пожелал успехов в работе по обеспечению законности и защиты прав граждан, — сообщили в региональной прокуратуре.
Александр Терюшов ранее занимал должности помощника прокурора Копейска, прокурора и старшего прокурора управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью регионального надзорного ведомства, а также заместителя прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска.