Приговор в отношении Евгении Гуцул обжалован в Апелпалате Кишинева

Защита продолжает настаивать на невиновности главы Гагаузской автономии и надеется, что приведенные в обжаловании доводы будут приняты инстанцией во внимание. Адвокаты намерены добиваться для Гуцул оправдательного приговора.
Сторонники Евгении Гуцул и оппозиционного блока «Победа» и в среду вышли на очередной пикет перед пенитенциаром № 13. Там содержится Евгения Гуцул, а также активисты Светлена Попан, и Ирина и Илья Вальчук. Акция в их поддержку проходит с 5 августа, ее участники передали множество писем поддержки политическим заключенным.
Суд сектора Буюканы пятого августа приговорил башкана Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Экс-секретарь запрещенной партии «Шор» Светлана Попан, проходившая по делу вместе с Гуцул, получила шесть лет. Кроме того, у Гуцул конфискуют активы на сумму 40 905 637 леев. С Попан постановили взыскать 9 748 425 леев.
Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли решение не проводить досрочные выборы главы автономии до принятия окончательного решения по делу башкана.
Уголовное дело против Гуцул было передано в суд весной 2024 года. Ей предъявили обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании с получением денег из-за рубежа, а также позднее вменили Гуцул координацию антиправительственных протестов и подкуп их участников.
Заседания суда продолжались весь остаток 2024 года, а в конце марта 2025 года башкана Гагаузии задержали в аэропорту при попытке вылететь в Стамбул для участия в конференции. Гуцул задержали на 72 часа, а затем продлили арест на 20 суток. Все это время башкан провела в СИЗО. Затем она была переведена под домашний арест.
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул принесла присягу 19 июля 2023 года, после того как была избрана на пост по итогам голосования жителей автономии. Во втором туре голосования она получила 52,34% голосов. Кишинев не устроили результаты выборов, и уже после голосования полиция Молдовы вторглась в ЦИК автономии и изъяла бюллетени и списки избирателей. Документы силовики выносили ночью под неодобрительные крики местных жителей. Недовольные жители Гагаузии, а также депутаты парламента и мэры городов автономии вышли на протест против действий силовиков с требованием к Кишиневу не вмешиваться в выборы региона. В ответ на действия Кишинева в Комрате провели экстренное заседание Народного собрания Гагаузии для досрочного утверждения Гуцул главой автономии, где нардепы единогласно проголосовали за поддержку Гуцул как законного башкана автономии.