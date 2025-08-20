Россия ввела ответные санкции против сотрудников британских СМИ и НПО

20 августа Минфин Великобритании расширил список антироссийских санкций на пять юридических и три физических лица. Среди них — зарегистрированная в России и Киргизии криптобиржа Grinex, киргизский Капитал Банк, компании «ТенгриКоин» и «Олд Вектор» из Бишкека (последняя — эмитент рублевого стейблкойна А7А5). Санкции введены в том числе в отношении главы A7A5 Леонида Шумакова.