На развитие бизнеса в Узбекистане выделят 270 трлн сумов

Так в ближайшие два года на развитие предпринимательства выделят 270 трлн сумов. Из этой суммы на инфраструктуру свободных и экономических зон из бюджета направят 4 трлн сумов. Финподдержку также получат крупные производственные проекты с зарубежными вложениями.
На драйверные проекты — 5 трлн сумов, на развитие городов и районов — 6 трлн сумов. На поддержку малых и средних предпринимателей — 250 трлн сумов, включая 30 трлн сумов по бизнес-программам.
Еще 4 трлн сумов получит «Компания по развитию предпринимательства», это позволит организации поддержать не менее 4 тыс. проектов.
С мая будущего года введут альтернативную скоринговую оценку платежеспособности компаний.
Среди других инициатив — запуск программы развития туризма. Также банки с 2026 по 2028 год будут предоставлять бизнесу кредиты на возведение гостиниц.
При закупке агропродукции у физлиц, закрепленных за экспортерами и общепитом, с помощью наличных, будут выдаваться электронные чеки. Меру запустят с начала ноября 2025 года.
Также вводится налоговая амнистия для бизнеса на 16 трлн сумов.
С начала будущего года налоговики при выездной проверке должны использовать мобильную видеокамеру. Без нее проверки будут считаться незаконными.
Также снижается штраф за непредоставление налоговой декларации для малого бизнеса и граждан РУз.
Верховный суд и бизнес-омбудсмен подготовят к концу 2025 года законопроект, позволяющий предпринимателям обращаться в экономические и административные суды независимо от региона.