На развитие бизнеса в Узбекистане выделят 270 трлн сумов

Так в ближайшие два года на развитие предпринимательства выделят 270 трлн сумов. Из этой суммы на инфраструктуру свободных и экономических зон из бюджета направят 4 трлн сумов. Финподдержку также получат крупные производственные проекты с зарубежными вложениями.