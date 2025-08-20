Польша не отправит военных на Украину, но станет хабом союзников

Министр обороны уточнил, что транспортная и военная инфраструктура страны будет предоставлена в распоряжение союзников Польши, которые направят для поддержки Киева своих миротворцев. Он подчеркнул, что польские военнослужащие обеспечивать гарантии безопасности на украинской территории не будут. «Мы не отправим польские войска на Украину. Это позиция правительства не только на сейчас, но и на многие месяцы», — цитирует «Интерфакс» Косиняк-Камыша со ссылкой на польские СМИ.
Министр обратил внимание, что Польша не отказывается от участия в «коалиции желающих». Глава Минобороны объяснил, что союзники принимают позицию Польши. Кроме того, он напомнил, что польские военные и так обеспечивают «защиту восточного фланга НАТО» — охраняют польско-белорусскую границу. Косиняк-Камыш отметил, что на границе с Белоруссией сосредоточены 5−6 тысяч военнослужащих. Все они могут быть задействованы в помощи группам миротворцев, которые отправятся на Украину.
Ранее стало известно, что Польша не намерена перебрасывать миротворцев на украинские территории. Отказ участвовать в миссии «коалиции желающих» власти страны объяснили угрозой со стороны России и Белоруссии. Власти Польши признались, что боятся ослабить свои силы, отправив часть военнослужащих обеспечивать безопасность Киева.