Польша не отправит военных на Украину, но станет хабом союзников

Министр обороны уточнил, что транспортная и военная инфраструктура страны будет предоставлена в распоряжение союзников Польши, которые направят для поддержки Киева своих миротворцев. Он подчеркнул, что польские военнослужащие обеспечивать гарантии безопасности на украинской территории не будут. «Мы не отправим польские войска на Украину. Это позиция правительства не только на сейчас, но и на многие месяцы», — цитирует «Интерфакс» Косиняк-Камыша со ссылкой на польские СМИ.