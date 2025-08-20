Стубб предложил американцам представить потерю пяти штатов

По его словам, это равносильно тому, «как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а потом приблизились к Мэриленду».
Политик участвовал 18 августа во встрече президента США Дональда Трампа с главой Украины, генсеком НАТО и группой лидеров стран ЕС.
Украинская делегация принесла с собой в Белый дом карту боевых действий по состоянию на 17 августа. На ней были обозначены подконтрольные России территории Сумской (1%), Харьковской (4%), Днепропетровской (менее 1%) и Николаевской (1%) областей, а также — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, вошедшие в состав России после референдумов.
Однако, как выяснила The Financial Times, территориальный вопрос не поднимался. Хозяин Белого дома заявил собравшимся, что это не его дело, а «дело Украины».
До этого на встрече с Трампом на Аляске 15 августа президент России Владимир Путин, по данным New York Times (NYT), предложил заморозить конфликт по линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях в обмен на вывод ВСУ за административные границы ДНР и ЛНР. Москва также согласна в этом случае передать Киеву подконтрольные территории Сумской и Харьковской областей.
Официально Кремль это не подтвердил, хотя ранее неоднократно требовал отвода ВСУ за административные границы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.