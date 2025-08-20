США создадут флот морских беспилотников на случай конфликта с Китаем

Однако проект сталкивается с трудностями. Недавно в отставку отправили руководителя программы закупок морских беспилотников, а контракт на $20 млн с L3Harris заморозили. ВМС США уже заключили контракты с BlackSea на $160 млн, а Saronic получила $20 млн на разработку прототипов, но еще не заключила контракт на закупки.