США создадут флот морских беспилотников на случай конфликта с Китаем

Пентагон планирует создать «рои» морских и воздушных беспилотников, чтобы предотвратить возможную военную операцию Китая против Тайваня. Для сравнения стоимость разрабатываемых катеров на Украине оценивается в примерно $250 тыс., но ВМС США хотят более высокотехнологичный вариант. Каждый беспилотный корабль будет стоить несколько миллионов долларов, отмечает Reuters.
Однако проект сталкивается с трудностями. Недавно в отставку отправили руководителя программы закупок морских беспилотников, а контракт на $20 млн с L3Harris заморозили. ВМС США уже заключили контракты с BlackSea на $160 млн, а Saronic получила $20 млн на разработку прототипов, но еще не заключила контракт на закупки.