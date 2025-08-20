Политолог: какие гарантии безопасности Украине может дать Турция

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам вашингтонского саммита допустил участие Турции в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Французский лидер пояснил, что военный контингент стран, готовых оказать поддержку Киеву, не будет дислоцирован на линии возможного соприкосновения, но «будет отвечать за безопасность в воздухе, на море и суше».
Турецкая сторона пока не давала официальных комментариев по данному вопросу. Вместе с тем, как отметил в беседе с RTVI политолог Керим Хас, Анкара обладает значительным потенциалом для выполнения ключевой роли в процессе мирного урегулирования.
«Думаю, турецкий президент хочет стать участником этих гарантий вместе с остальными странами. В первую очередь, речь может пойти о совместном производстве вооружения или, скажем, обучении украинских военных. На самом деле этот процесс уже идет», — сообщил турецкий политолог.
Хас также выразил уверенность, что Анкара продолжит содействовать сближению Украины с НАТО, несмотря на неоднократные заявления Дональда Трампа о невозможности вступления Киева в альянс. Эксперт подчеркнул, что Турция непременно захочет участвовать в процессе урегулирования, поскольку, по его мнению, оставаться в стороне от этого процесса неприемлемо.
20 августа состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно данным агентства Anadolu, в ходе беседы были рассмотрены результаты недавнего саммита на Аляске, вопросы торгово-экономического сотрудничества и состояние двусторонних отношений. В официальном сообщении Кремля подчеркивается, что российская сторона высоко оценивает посреднические усилия Турции в организации переговорного процесса между Москвой и Киевом в Стамбуле.