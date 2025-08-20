Политолог: какие гарантии безопасности Украине может дать Турция

Хас также выразил уверенность, что Анкара продолжит содействовать сближению Украины с НАТО, несмотря на неоднократные заявления Дональда Трампа о невозможности вступления Киева в альянс. Эксперт подчеркнул, что Турция непременно захочет участвовать в процессе урегулирования, поскольку, по его мнению, оставаться в стороне от этого процесса неприемлемо.